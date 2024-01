Uma derrocada na Fajã dos Cardos, na Madeira, deixou uma família desalojada e danificou três carros.Ao que oapurou, apesar do aparato, não houve feridos a registar da ocorrência.

A costa sul da Madeira e as regiões montanhosas estão, este sábado, sob aviso laranja devido à precipitação, entre as 6h00 e as 21h00.

De acordo com uma nota envida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, deve-se à "chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".