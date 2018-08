Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família desespera sem transporte para criança com doença rara

Menino precisa de ser transportado da Nazaré para Unidade Hospitalar em Lisboa.

Por Francisco Gomes | 09:31

A família de uma criança, de oito anos, com incapacidade permanente global de quase 100%, e que sofre de uma doença rara, queixa-se por não ser disponibilizada uma ambulância para transportar o menino desde a sua residência, na Nazaré, até ao Hospital D. Estefânia, em Lisboa.



Tiago Soares - que já foi operado duas vezes e tem ainda que retirar o gesso da última intervenção, à anca esquerda - é seguido em consulta na unidade hospitalar.



O trajeto tem de ser efetuado num transporte adequado e cada viagem, que corresponde a uma distância de 240 quilómetros (ida e volta), custa perto de 200 euros.



"Não temos ajudas e é negada a ambulância porque a mãe do Tiago não é considerada como tendo insuficiência económica, apesar de só ganhar 600 euros, pouco mais que do que salário mínimo. E está agora de baixa para cuidar da criança", critica Margarida Macatrão, avó do menino.



Margarida Macatrão disse ainda ao CM que "o médico que operou o Tiago passou a credencial para o transporte na ambulância, mas os serviços administrativos do Hospital D. Estefânia negaram-no".



A situação indigna a família: "Estão a tratá-lo como se fosse um parasita da sociedade. Agradecemos a todos os que manifestaram interesse em ajudar, mas só queremos justiça e que seja o Estado a assegurar todos os direitos da criança", conclui.



O CM pediu esclarecimentos ao Centro Hospitalar Lisboa Central, ao qual pertence o Hospital D. Estefânia, mas não obteve resposta.