Família faz queixa contra lar ilegal em Almeirim

A neta de uma idosa de 83 anos apresentou queixa-crime na GNR contra a Casa de Acolhimento Sénior, em Fazendas de Almeirim, Almeirim por negligência grosseira e maus-tratos. A proprietária do lar não esconde que tinha excesso de utentes quando foi visitada pelos militares do posto de Almeirim, na sequência de uma denúncia dos vizinhos por falta de energia elétrica na casa onde tem os idosos, mas nega as acusações da família desta idosa."Encontrámos a minha avó cheia de fome, com falta de higiene há vários dias e muitas feridas no corpo", disse aoa neta, que pede reserva de identidade, acrescentando que a família suspeita "que lhe batiam e que era sedada com medicação para dormir que não lhe tinha sido prescrita". As escaras profundas que apresenta nas pernas e num pé são exemplo da negligência a que foi sujeita, explica a queixosa, acrescentando que a avó "está bastante traumatizada"."Ao longo de 8 meses, a família veio cá todos os fins de semana e nunca se queixou de nada. Agora que arranjaram vaga noutra instituição é que andam com estas mentiras", diz Adelaide António, dona do lar.Adelaide António, proprietária da casa de acolhimento, garantiu aoque já está a tratar da legalização do lar junto da Segurança Social, e que vai ficar a trabalhar apenas com o número de idosos que a lei lhe permite."Nunca um idoso aqui foi maltratado", garante ao Correio da Manhã Adelaide António, explicando que este caso refere-se a uma idosa com problemas de saúde bastante complicados.A dona garante que a utente em causa sofre de doenças como demência e diabetes, mas "nunca lhe faltaram cuidados médicos ou de enfermagem".