Os pais de Lourenzo - o bebé de sete meses que morreu no início de agosto dez horas depois de ter recebido alta do hospital - acusam a Segurança Social de recusar fazer o reembolso das despesas com o funeral da criança e estão a pedir ajuda aos moradores de Escapães, Cantanhede, onde residem. À mãe, Sónia Borges, os serviços informaram que não teriam direito a esse reembolso “porque a criança não fez descontos” e, no máximo, poderiam “receber apenas um subsídio de 210 euros”.









