Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família que perdeu casa em incêndio no Funchal realojada temporariamente

Incêndio deflagrou este domingo e consumiu o rés-do-chão e primeiro andar.

Por Lusa | 19:49

O Governo Regional da Madeira anunciou que realojou provisoriamente uma família cuja casa, no centro do Funchal, foi este domingo afetada por um incêndio que destruiu o rés-do-chão e danificou o primeiro andar.



Segundo uma nota de imprensa divulgada pelo executivo, o realojamento foi feito através do Instituto de Segurança Social da Madeira, sendo que o agregado familiar é composto por quatro elementos: duas mulheres de 72 e 33 anos de idade, um homem de 41 anos e uma criança de 8 anos de idade.



O incêndio deflagrou esta manhã na rua do Ornelas, a poucas centenas de metros do Mercado dos Lavradores, no centro do Funchal.



A equipa da Linha de Emergência Social do Instituto de Segurança Social da Madeira foi contactada pelas 12:02, através da PSP, tendo sido relatado que uma habitação tinha ficado inabitável após o incêndio, que foi combatido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.



O executivo regional explica que após o contacto com a família, o Instituto de Segurança Social da Madeira obteve a informação que não havia rede familiar que pudesse acolher o referido agregado, pelo que foi feita articulação com a Pousada da Juventude, para integração e acolhimento provisório.



"O agregado familiar foi orientado para comparecer amanhã na Segurança Social, para nova avaliação da situação e apoios necessários no âmbito da intervenção e competências do Instituto de Segurança Social da Madeira", indica o comunicado governamental.