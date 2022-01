José Gomes, de 60 anos, deu entrada às 12h00 no Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António e, seis horas depois, perdeu a vida, enquanto esperava por uma ambulância para rumar ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).O doente, transferido do Centro de Saúde de Castro Marim, queixava-se de dores fortes no abdómen e tinha a diabetes descompensada, mas os sintomas agravaram-se em poucas horas.