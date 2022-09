“Ficámos muito tristes com a decisão. Profanação de cadáver é uma acusação grave e pode dar até prisão. E esta condenação parece uma coisa irrisória”, afirma Ana de Frias, sobrinha-neta de Gabriela Marques Andrade.



Os familiares de uma idosa que se encontrava num lar quando morreu e foi cremada sem a autorização da família estão indignados com a decisão do Tribunal de Santarém, que condenou a proprietária do lar a pagar uma multa de 540 euros.“Ficámos muito tristes com a decisão. Profanação de cadáver é uma acusação grave e pode dar até prisão. E esta condenação parece uma coisa irrisória”, afirma Ana de Frias, sobrinha-neta de Gabriela Marques Andrade.

Passados cinco anos, Ana de Frias diz já não ter esperança em recuperar as cinzas da tia-avó. “O inquérito do Ministério Público diz que a proprietária levou as cinzas para lugar incerto”, afirma.