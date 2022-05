Seriy Zayika, 48 anos, nasceu em Poltava, na Ucrânia, e vive há 22 anos em Portugal. Desde então que vai todos os anos a Fátima, em peregrinação. Esta sexta-feira, esteve no santuário, a rezar pela paz. Ao ver os estandartes e bandeiras de vários países na Procissão do Adeus sentiu que faltava algo. "Atravessei o recinto com a bandeira da Ucrânia e deixaram-me juntar aos grupos", conta, emocionado, ao CM.









