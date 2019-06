Familiares das vítimas de héli que se despenhou em Valongo sem indemnização

Os familiares dos quatro tripulantes do helicóptero do INEM que se despenhou em Valongo, a 15 de dezembro do ano passado, continuam sem receber as indemnizações a que têm direito, uma situação que está a incomodar o Governo.O assunto foi abordado este sábado em Macedo de Cavaleiros, onde decorreu uma homenagem a título póstumo às vítimas do trágico acidente."É uma situação que questiono várias vezes. Sei que da parte do INEM está tudo organizado, sei que as seguradoras estão ainda a tratar de tudo com os familiares, ainda hoje perguntei o que poderia ser feito para ajudar nessa questão, mas obviamente são questões entre as seguradoras e as famílias", referiu a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, que presidiu à cerimónia.A governante recordou que "os profissionais do INEM estão 24 horas por dia à disposição da população".Depois de um minuto de silêncio em homenagem ao piloto João Lima, ao copiloto Luís Rosindo, ao médico Luís Vega e à enfermeira Daniela Silva, foi descerrada uma placa no heliporto de Macedo de Cavaleiros, com a fotografia das quatro vítimas do acidente.