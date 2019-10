Famílias aprovam fim dos chumbos no Ensino Básico

Reprovações de alunos na Europa

A Confederação Nacional de Associações de Pais (Confap) aprova a aposta do Governo num plano para acabar com os chumbos no ensino básico (1º ao 9º ano), mas não aceita que isso possa levar a passagens administrativas."Não se está a dizer que os alunos vão passar mesmo que não saibam, vamos é encontrar instrumentos para eles não ficarem para trás. O princípio parece-nos correto e não faz sentido manter tudo como está", afirmou aoo presidente da Confap, Jorge Ascensão, frisando que "se há alunos que não conseguem acompanhar a corrida, é preciso um plano de trabalho diferenciado, que é o que as famílias fazem, quando optam, por exemplo, por explicações".O programa do Governo prevê a criação de um "plano de não retenção no ensino básico, trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelam mais dificuldades".questionou esta segunda-feira o Ministério da Educação, cujo gabinete de comunicação garantiu que não haverá passagens administrativas."Conhecida a baixa eficácia das retenções, o programa de Governo prevê que seja desenhado um programa assente em medidas pedagógicas que garantam a aprendizagem de forma mais individualizada, visando a progressiva redução das retenções", afirma o ministério que volta a ser tutelado por Tiago Brandão Rodrigues. O ME garante que "este programa será objeto de ampla discussão e não constitui uma mera eliminação administrativa da figura da retenção, sendo a continuidade do trabalho que tem visado a progressiva diminuição das retenções".Jorge Ascensão garante desconhecer qual será o plano em concreto e recorda que o Conselho Nacional de Educação, quando liderado por David Justino, já defendia uma estratégia de combate às reprovações. "O princípio que todos defendem é que não podemos deixar nenhuma criança para trás."O programa de Governo refere a intenção de elaborar um diagnóstico a "curto e médio prazo (cinco a 10 anos)" da necessidade de professores nas escolas, "que tenha em conta as mudanças em curso e as tendências da evolução na estrutura etária da sociedade e, em particular, o envelhecimento da classe docente"."Autonomia reforçada para as escolas com piores resultados" é uma das novidades do programa de Governo, que defende um reforço do ensino das línguas, das artes ou do desporto e programas de mentoria entre alunos para "estimular a cooperação entre pares".O Executivo pretende produzir orientações pedagógicas para a creche, bem como rever o modelo das atividades de enriquecimento curricular (AEC).Portugal é um dos países onde os alunos do ensino básico mais reprovam. Uma análise realizada em 2015 pela OCDE no estudo PISA mostrou que até aos 15 anos 31,2% dos alunos portugueses já tinham chumbado. Pior que Portugal só a Bélgica e a vizinha Espanha.A Federação Nacional de Professores (Fenprof) não aceita negociar a revisão da carreira docente em conjunto com as outras carreiras especiais, como magistrados e juízes. O Governo tem a intenção de rever estas carreiras, tendo incumbido da tarefa Alexandra Leitão, a nova ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública."A estratégia do Governo é fazer uma revisão num quadro global de toda a administração pública. Não aceitaremos isso, não participaremos em nenhuma reunião em que a carreira dos professores não seja discutida no quadro da sua especificidade no âmbito do Ministério da Educação", disse aoMário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, lembrando que no passado "nunca houve mexidas na carreira negociadas fora do ministério respetivo".Nogueira considera que "a intenção é acabar com as carreiras especiais e passar tudo para o regime geral, o que seria um retrocesso de 30 anos". "Não vamos deixar que isso aconteça", afirmou, frisando que a outra prioridade do Governo é "avançar com municipalização das escolas sob responsabilidade de Susana Amador [secretária de Estado da Educação]".Os trabalhadores não docentes do Agrupamento de Escolas da Caparica, em Almada, vão fazer greve e protestar junto à sede de agrupamento contra a falta de funcionários. Em S. João da Madeira também há protestos na Escola Oliveira Júnior.Filinto Lima, Associação Nacional Diretores (Andaep)Filinto Lima – Não sei em concreto o que o Governo quer fazer, mas as escolas precisam de mais recursos para baixar o insucesso: mais professores, mais técnicos especializados, mais docentes em coadjuvação. Reduzir as retenções é possível e acabar com elas seria o ideal, um sonho, mas raramente se atinge o ideal.– Deviam atribuir a cada escola um número de turmas e nós comporíamos de acordo com os nossos alunos. Poderia fazer turmas de 30 ou de 15 alunos e ambas funcionariam bem, porque eu é que conheço a minha realidade.