Famílias de Leiria recebem árvores para o jardim

A promoção do "bem-estar emocional", numa altura difícil para as famílias por causa da Covid-19, é um dos objetivos da iniciativa ‘Plantar uma árvore, cuidar do jardim’ da Câmara Municipal de Leiria, que consiste na oferta de árvores e arbustos para plantar em jardins e quintais.



As famílias residentes no concelho podem escolher entre cerejeiras, faias, amieiros, carvalhos, alecrins, loureiros, medronheiros, pilriteiros e gilbardeiras, recebendo até ao máximo de 20 exemplares.





Os candidatos têm até ao final do mês para preencher um formulário a enviar por email para a câmara municipal, comprometendo-se a levantar os exemplares no Horto Municipal e a assegurar a sua plantação e a prestação dos cuidados adequados a cada espécie.