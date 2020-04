Famílias de Mirandela apoiadas com bens e equipamentos

O posto de Comando Operacional de Mirandela já deu apoio a meia centena de famílias carenciadas do concelho. Está a funcionar desde 16 de março, no pavilhão B da Reginorde: "Temos a centralização de meios, de alimentação e equipamentos de proteção individual. Efetuamos todos os dias kits de alimentação e higiene, consoante as necessidades", explicou aoMaria Gouveia da Proteção Civil Municipal.Quanto aos equipamentos de proteção, como "toucas, toalhetes húmidos, luvas ou viseiras", algum também material doado, pode ser solicitado por diversas entidades como "lares, unidade de hemodiálise, hospital ou bombeiros", diz Maria Gouveia.Entregam também medicamentos ao domicílio, em articulação com os presidentes das juntas de freguesia.