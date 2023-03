Famílias numerosas exigem programa específico de habitação e enviam propostas ao Governo

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) exigiu esta quarta-feira um programa específico de habitação para as famílias com filhos a cargo e enviou várias propostas ao Governo nesse sentido, indicou, num comunicado.

"Dadas as condições de especial fragilidade das famílias numerosas no que diz respeito à habitação, a APFN considera urgente a criação de um programa específico de habitação destinado às famílias com filhos a cargo, tendo esta quarta-feira enviado para o Governo e para o parlamento uma proposta" com várias medidas nesse sentido, destacou.

A APFN pediu, assim, "apoios à aquisição, construção, reabilitação ou arrendamento", bonificações nas taxas de juro e "dedução no IRS dos juros pagos no âmbito dos contratos mútuos contraídos para aquisição de habitação própria permanente".