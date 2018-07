Famílias pagam 103 euros a mais por ano de gás natural

Em causa está a taxa de ocupação do subsolo, que desde 2017 devia ter passado a ser responsabilidade das empresas operadoras de infraestruturas.

10:42

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos fez as contas e concluiu que as famílias estão a pagar em média 8,6 euros por mês pela taxa de ocupação do subsolo, que desde 2017 deveria ter passado a ser suportada pelas empresas operadoras de infraestruturas, mas que estas continuam a repercutir nas facturas mensais, escreve o Jornal de Negócios.

A Deco estima que desde Janeiro de 2017 até agora terão já sido cobrados abusivamente 2,35 milhões de euros por mês aos consumidores de gás natural. E exige que estes valores sejam devolvidos.