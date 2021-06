Fanático da seleção portuguesa parte de carrinha de Lagos para a Hungria

Há 29 anos que Carlos Brum, um açoriano que vive em Odiáxere, no concelho de Lagos, segue a seleção portuguesa por todo o lado. “Só devo ter falhado dois ou três jogos de apuramento, por motivos de força maior”, conta ao CM.





Na próxima quarta-feira, este fanático da seleção parte numa carrinha, pintada com as cores nacionais e imagens de Eusébio, Ronaldo e Amália, rumo à Hungria, onde a equipa das quinas realiza no dia 15 o primeiro jogo do Euro 2020. Uma viagem de mais de três mil quilómetros.