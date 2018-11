Farmacêutica vendeu implantes vaginais mesmo sabendo que causam dores e lesões

Johnson & Johnson enfrenta processos judicias de vítimas que sofreram lesões graves.

A Johnson & Johnson, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, está a ser acusada de vender um implante vaginal usado para tratar anomalias nos órgãos genitais femininos, mesmo sabendo que o dispositivo provocava dores e lesões nas pacientes.



O jornal The Guardian revela que teve acesso a documentos internos da empresa que provam que a companhia lançou o produto no mercado apesar de estar ciente de que a rede plástica poderia encolher e endurecer dentro do corpo das pacientes, causando dores.



A troca de correspondência interna entre executivos da empresa mostra que os executivos estavam preocupados com os efeitos nefastos da aplicação do implante, usado para tratar o prolapso vaginal e a incontinência urinária. Mas, não hesitaram a pô-lo no mercado, em 2005. O implante só foi retirado sete anos depois, em 2012.

Estes documentos constam de várias centenas de páginas que estão a ser analisadas por um tribunal americano, depois de Suzanne Emmett, mulher de 60 anos da Pensilvânia, ter processado a empresa farmacêutica. É uma das muitas mulheres que se queixam de ter sofrido dores e lesões por causa do implante.



A história agora revelada pelo Guardian insere-se numa investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que tem revelado vários casos escandalosos à escala global, como o dos Panamá Papers.