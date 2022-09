Farmaceuticos apelam para resolver injustiças que nova legislação cria na carreira

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos apelou esta segunda-feira à retoma das negociações com a tutela para resolver as “injustiças” geradas pela nova legislação que cria a carreira farmacêutica.Helder Mota Filipe reconheceu que o processo acabou por ficar prejudicado pela mudança da equipa ministerial, sublinhando a necessidade de avançar com essas alterações.“Daqui a quatro anos estará o caos instalado”, disse.