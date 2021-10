Farmacêuticos do SNS fazem greve durante seis dias

Os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão estar em greve a partir de dia 28, durante seis dias, exigindo a concretização da residência farmacêutica, abertura de concurso para progressão na carreira e revisão do estatuto remuneratório.O presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Henrique Reguengo, que convocou a paralisação, disse que esta será “a primeira greve que o sindicato convoca em 20 anos”, sublinhando que “nenhuma outra classe tem cedido tanto como os farmacêuticos, sempre esperando que o futuro fosse melhor”.