Farmacêuticos perdoados por burla de 667 mil euros

Quatro farmacêuticos julgados por esquema que funcionou entre 2012 e 2016.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

A fraude foi cometida por quatro farmacêuticos e o Serviço Nacional de Saúde foi lesado num valor que ultrapassa os 667 mil €. O Ministério Público chegou a acusá-los de burla qualificada por simularem a venda de medicamentos, que eram faturados ao Estado, entre 2012 e 2016, mas, já na fase de instrução do processo, no final de 2018, a Administração Regional de Saúde do Norte declarou que tinha sido, entretanto, ressarcida pelos arguidos do valor de que se tinham apropriado. A entidade de Saúde referiu ainda que desistia da queixa, perdoando a conduta dos arguidos, e o crime foi extinto.

Porém,os quatro arguidos, três deles diretores técnicos de duas farmácias de Vila Nova de Gaia e uma do Porto - que também são arguidas no processo -, foram pronunciados pelos crimes de falsificação de documentos e falsidade informática. Vão começar a ser julgados no tribunal de São João Novo no final deste mês.

De acordo com o despacho de pronúncia, os arguidos aguardam o início do julgamento suspensos do exercício de funções. Foram detidos pela PJ, em 2016. Ficaram em liberdade, mediante o pagamento de cauções.



PORMENORES

Suspensão do processo

Os arguidos pediram a abertura da instrução, pedindo a suspensão provisória do processo. No entanto, o juiz decidiu pronunciá-los por dois crimes. O julgamento está marcado para o próximo dia 27 de março.



Arguidos são pai e filho

Dois dos arguidos são pai e filho. Estes dois farmacêuticos ficaram em liberdade e pagaram cauções entre 60 e 75 mil €.



Manipulavam o sistema informático da farmácia

Os medicamentos eram faturados como se os utentes tivessem adquirido os produtos - sendo o sistema informático manipulado. O valor, que já foi pago ao Estado, corresponde às comparticipações ao Serviço Nacional de Saúde.