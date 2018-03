Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farmácias acabaram com venda clandestina a doentes ostomizados

Em 2017 foram disponibilizadas mais de 380 mil embalagens de produtos para ostomia.

Por Sónia Trigueirão | 08:42

A comparticipação a 100% pelo Estado e a dispensa exclusiva, desde abril de 2017, nas farmácias dos produtos para os doentes ostomizados – pessoas submetidas a cirurgia para fazer uma abertura no corpo para o exterior, para saída de fezes e urina – acabou com a venda clandestina dos sacos coletores e outros componentes.



Segundo um relatório do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar), as farmácias disponibilizaram, no ano passado, 380 654 embalagens de produtos para ostomia, num valor total na ordem dos 13 milhões de euros.



Ao que o CM apurou junto de fonte dos doentes, antes da nova lei o utente adiantava o dinheiro para comprar os produtos e depois esperava que os centros de saúde devolvessem 90% do valor. Uma caixa com 30 sacos custava mais de 70 euros. Como a venda não estava regulamentada, existia um mercado paralelo. "Havia material que era desviado dos hospitais para vender", revela a fonte.



De acordo com o Cefar, há registo de casos de utentes que pediam receita para 20 produtos e só precisavam de 9, sendo os restantes 11 vendidos.



Paulo Remédios, da Associação Portuguesa de Ostomizados, concorda com as conclusões do estudo do Cefar: "A dispensa nas farmácias e a comparticipação veio ajudar muito os doentes." Mas Paulo Remédios diz que há situações a melhorar: "O material pediátrico ficou de fora da comparticipação."



Há cerca de 20 mil doentes ostomizados.