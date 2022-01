Farmácias fazem mais de meio milhão de testes à Covid-19 em três dias

As farmácias portuguesas alcançaram um novo recorde de testes à Covid-19 a 30 de dezembro, dia em que foram realizados mais de 213 mil. Na véspera tinham sido feitos 174 mil e nas 24 horas que antecederam a Passagem de Ano contaram-se 197 mil. Em três dias, atingiu-se, assim, um total de 584 mil. Por comparação, no dia de Natal (anterior máximo diário) houve 160 mil rasteiros.As farmácias realizaram, portanto, a maior parte dos 402 mil testes efetuados no País na última quinta-feira: os restantes foram efetuados em laboratórios e unidades de saúde. Regra geral, as farmácias são responsáveis por cerca 70% dos testes de antigénio realizados todos os dias, sublinhou a presidente da Associação Nacional de Farmácias. O ritmo de rastreio nestes espaços não sofreu alterações após as festas. Os últimos dados apontam, contudo, para uma queda de 71% nos primeiros dias do ano, com o fecho dos restantes postos de testagem.Ainda assim, "há uma tendência de grande pressão para o agendamento de testes, num reporte que é comum a todo o País e que deve aumentar nos próximos dias, com a retoma da atividade laboral por muitos na próxima semana", destaca Ema Paulino. Há 1166 farmácias e 681 laboratórios a fazerem testes gratuitos. Estes dispositivos são cada vez mais procurados (o medo da variante Ómicron explica-o), provocando longas filas para testagem .