Farmácias já são hipótese para vacinação contra a Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou esta sexta-feira que a expansão da vacinação contra a Covid-19 às farmácias comunitárias esteve "sempre" em cima da mesa, contrariamente ao que, até então, tinha sido defendido pelo antigo coordenador do plano, que se demitiu na semana passada do cargo. Francisco Ramos chegou a dizer que as farmácias tinham sido um "obstáculo" na vacinação contra a gripe."A questão da vacinação nas farmácias comunitárias é uma hipótese que sempre esteve presente nos horizontes de todos os Estados-membros num momento mais adiante do processo de vacinação", afirmou Marta Temido, admitindo que ainda há, no entanto, "muitas incógnitas relativamente àquilo que será o desenvolvimento no longo prazo deste processo". Outra das dúvidas para que o processo avance está relacionada com a capacidade de "armazenamento" das doses, e da "disponibilidade por parte das farmácias". Ainda antes de o plano de vacinação contra a Covid-19 avançar, a Associação Nacional de Farmácias revelou que não tinha sido contactada pelo grupo de trabalho responsável. Num carta aberta, as farmácias demonstraram disponibilidade em integrar os processos, de forma a contribuir para a imunização "no mais curto espaço de tempo".A revelação da ministra foi feita após uma visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares, onde está instalado o grupo de apoio ao coordenador da ‘task force’ do plano nacional de vacinação contra a Covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, em Oeiras. Marta Temido foi acompanhada pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.Marta Temido evitou comprometer-se com as vacinas desenvolvidas na China (Sinopharm) e na Rússia (Sputnik V) e uma hipotética inclusão no lote contratualizado pela Comissão Europeia para todos os Estados-membros."É um dossiê que está a ser conduzido pela Comissão Europeia e cabe-nos, enquanto presidência [da União Europeia], apoiar o trabalho da Comissão e acompanhar o trabalho da Agência Europeia de Medicamentos", explicou Temido.De acordo com a ministra da Saúde, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) está no grupo de apoio à Comissão Europeia para o processo das vacinas. "É aí que fazemos as discussões técnicas", frisou.A Agência Europeia de Medicamentos iniciou esta sexta-feira a revisão contínua da vacina da biofarmacêutica alemã CureVac contra a Covid-19, passo preliminar para que a empresa possa submeter um pedido formal para a comercialização.A Organização Mundial da Saúde admitiu esta sexta-feira que pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem, eventualmente, transmitir o novo coronavírus. Podem ficar infetadas, com carga viral inferior, ainda que não fiquem doentes.