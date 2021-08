Farmácias mais pequenas pedem cedência de um espaço para realizar testes Covid

A Associação de Farmácias de Portugal defendeu esta segunda-feira que as autarquias deviam ceder temporariamente um espaço às farmácias mais pequenas para poderem realizar os testes comparticipados à covid-19 e aumentar a oferta aos utentes em todo o país.

Para a presidente da Associação de Farmácias de Portugal (AFP), Manuela Pacheco, o facto de apenas 15% das cerca 3.000 farmácias do país terem aderido, desde 01 de julho, à realização de testes rápidos de antigénio à covid-19 comparticipados pelo Estado, é um número "muito baixo" que pode ser aumentado se houver colaboração entre as várias entidades envolvidas no processo.

Há farmácias que gostavam de aderir, mas não têm espaço físico para a realização dos testes aos utentes, disse Manuela Pacheco no dia em que as autoridades de saúde atualizaram a lista de farmácias de oficina (461) e laboratórios de análises clínicas (106) que aderiram à disponibilização de testes rápidos de antigénio (TRAg) comparticipados pelo Estado.