Farmácias querem novo regime para venda de medicamentos genéricos

A associação nacional de farmácias revela que os atuais incentivos não compensam as perdas com medicamentos genéricos e querem um novo regime a para venda destes medicamentos. Como alternativa, pedem a valorização de outros serviços prestados aos doentes para atenuar as perdas, informa o JN.As farmácias receberam, desde 2017, mais de 30 milhões de euros pela dispensa de fármacos mais baratos aos doentes, uma vez que o Estado paga 35 cêntimos por cada embalagem vendida.No ano passado os genéricos representaram mais de 44% dos medicamentos vendidos.