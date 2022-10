Os medicamentos para doentes crónicos passam a ser renovados automaticamente nas farmácias. Na prática, os doentes deixam de precisar de ir ao médico de família ou ao centro de saúde para irem buscar receitas.As Urgências em Lisboa e no Porto vão ser reorganizadas e mantém-se a parceria público-privada do Hospital de Cascais. Vai avançar o novo Hospital do Algarve e o hospital de proximidade do Seixal. O IPO de Lisboa vai ser ampliado e o Hospital de S. Bernardo alargado.