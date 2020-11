Houve 234 mil portugueses que se vacinaram contra a gripe nas farmácias até ao final do mês de outubro. São menos 64 mil pessoas do que o ano passado no mesmo período, revelou a Associação Nacional de Farmácias (ANF).









A redução deve-se ao facto de as farmácias só terem conseguido garantir este ano um total de 440 mil doses, menos 160 mil do que o ano passado, junto das empresas que comercializam em Portugal vacinas da gripe. Já o Estado adquiriu este ano um recorde de dois milhões de doses. O Serviço Nacional de Saúde tem ainda disponíveis 670 mil doses da vacina, tal como o Correio da Manhã adiantou na edição desta terça-feira.

No que concerne às farmácias, “o primeiro stock de vacinas está tecnicamente esgotado”, afirmou João Norte, da HMR, multinacional portuguesa de informação e estudos de mercado de produtos farmacêuticos. Segundo este responsável, “a rede de farmácias vai receber um segundo fornecimento, de 210 mil vacinas, na segunda quinzena de novembro”, que será contudo “insuficiente para satisfazer todos os pedidos”. A procura este ano é cerca de cinco vezes superior à de 2019.





“O nosso estudo de mercado confirma que se regista um crescimento exponencial e inédito da procura de vacinas da gripe nas farmácias, por parte da população portuguesa”, refere Norte.



pormenores





Arranque foi promissor



A dispensa de vacinas cresceu 21% no arranque da época vacinal. “A situação inverteu-se a seguir, porque as farmácias não dispõem de vacinas para todos os pedidos”, refere a ANF.





600 mil doses em 2019



No ano passado, as farmácias conseguiram adquirir 600 mil doses e foram administradas vacinas da gripe a 543 mil portugueses.