Farmácias venderam 3345 testes ao VIH desde setembro de 2019

Desde que foram disponibilizados pela primeira vez - em setembro de 2019 -, as farmácias já venderam 3345 unidades de auto-teste de deteção do VIH/Sida.



O rastreio é feito a partir de uma gota de sangue e o resultado é conhecido em 15 minutos. Custa, em média, 24,60 euros. Os dados, enviados ao CM pela Associação Nacional de Farmácias, mostram que a maioria das vendas ocorreu nos primeiros meses: em outubro foram vendidas 387 unidades de auto-teste; no mês seguinte, foram 402.





Desde janeiro que as vendas diminuiram, mas foi entre março e abril - início da pandemia - que caíram a pique. Em abril só foram vendidos 191 rastreios.