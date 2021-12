Em 2023, Lisboa recebe as Jornadas Mundiais da Juventude, e em Fátima todas as mãos são poucas para dar conta das encomendas dos terços comemorativos do evento.Na FARUP – Fabrico e Comércio de Artigos Religiosos, na Avenida dos Pastorinhos, já se pensa em contratar mais gente para fazer face a tantos pedidos. “Fizeram o projeto do terço e nós lançámo-nos ao trabalho”, explica Francisco Pereira, um dos proprietários da empresa onde trabalham 16 funcionários.