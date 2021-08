Fátima assinala quarta "aparição" de Nossa Senhora a 19 de agosto

O Santuário de Fátima assinala na próxima quinta-feira, 19 de agosto, a quarta "aparição" de Nossa Senhora aos videntes, que não ocorreu no dia 13 de agosto de 1917, nem na Cova da Iria, mas sim nos Valinhos.

Apesar desta circunstância, a peregrinação internacional de agosto decorre nos dias 12 e 13, como as dos restantes meses.

A quarta "aparição" terá ocorrido nos Valinhos, nas proximidades da Cova da Iria, no dia 19 de agosto, uma vez que, de acordo com os relatos da época, no dia 13 agosto o Administrador de Vila Nova de Ourém "prendeu os pequenos [Jacinta, Francisco e Lúcia] e levou-os para a vila".