Fátima cria comissão de proteção para vítimas de abusos na Igreja

A diocese de Leiria-Fátima vai criar uma Comissão para a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis (CPMAV), que tomará posse já em janeiro do próximo ano, com vista a proteger vítimas de abusos sexuais na Igreja.A decisão do bispo da diocese de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, segue as linhas orientadoras do Papa Francisco que, a 9 de maio deste ano, publicou uma carta apostólica em que afirma que "a responsabilidade recai, em primeiro lugar, sobre os sucessores dos Apóstolos, colocados por Deus no governo pastoral do seu povo e exige deles o empenho de seguir de perto os passos do Divino Mestre".No preâmbulo do decreto, publicado esta sexta-feira, D. António Marto expressa a vontade de "cumprir a missão da Igreja" através de uma maior consciencialização do dever "de procurar não só conter os gravíssimos abusos de consciência, de poder e sexuais, com medidas disciplinares e processos civis e canónicos, e de enfrentar o fenómeno dentro e fora da Igreja".A nova comissão será presidida pelo advogado Rui Alberto Rodrigues e composta por Lígia Pedrosa (psicóloga), Maria da Conceição Lopes (assistente social), pelo superintendente da PSP Rafael Marques e, ainda, pelo padre José Augusto Rodrigues.