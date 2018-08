Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fátima desafia a uma “fé criativa”

Drama dos migrantes e refugiados marcou celebrações.

Por Isabel Jordão | 09:10

Os peregrinos que esta segunda-feira participaram na missa final da peregrinação de agosto ao Santuário de Fátima foram desafiados a usar da criatividade para se integrarem nos países onde residem, pelo cardeal cabo-verdiano D. Arlindo Furtado, que deixou um apelo aos governantes dos EUA e da Europa para que seja encontrada uma solução "duradoura e pacífica para os gravíssimos problemas dos migrantes e dos refugiados em especial".



"O migrante deve promover uma fé criativa e transformadora, enfrentando e superando desafios, integrando-se progressivamente na Igreja local da sua residência", disse o bispo de Santiago, defendendo que "a fé de um migrante na terra estrangeira pode sofrer uma outra configuração, imposta pelo novo ritmo de vida que a nova situação social, profissional e mesmo eclesial requer".



O drama dos refugiados - "65 milhões no mundo, mais de metade crianças" - marcou a homilia do cardeal cabo-verdiano, que considerou "urgentíssimo que as consciências se despertem e produzam ações concretas", já que "todos somos feitos da mesma substância, qualquer que seja o nosso estatuto social".



A peregrinação, que levou 100 mil fiéis a Fátima, incluiu a oferta de trigo destinada à produção de hóstias, que se repete desde 1940.



Durante o ano passado, foram oferecidos 8215 quilos de trigo e 530 quilos de farinha. Nas 10561 missas celebradas no Santuário, foram consumidas 37700 hóstias e dois milhões de partículas (fragmentos).