Fátima em festa com "santos pastorinhos"

A alegria das crianças e o testemunho de vida, fé, amor e compaixão dos "santos pastorinhos" Francisco e Jacinta marcaram o dia de festa vivido esta quinta-feira nas celebrações realizadas no Santuário de Fátima. O centenário da morte de Jacinta foi também assinalado no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde a santa morreu aos 9 anos, após 18 dias de internamento.O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu a uma missa na capela do hospital, presenciada por dezenas de pessoas. "O seu exemplo, a vontade que tinha de que toda a gente se salvasse dá alento às famílias, e é por isso que está cá tanta gente", disse no final aos jornalistas, acrescentando: "Dá-nos que pensar que uma vida vivida assim tão intensamente pode encher de vida a própria morte."Em Fátima, na homilia da missa das 11h00, o bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, destacou "a delícia, o gozo e a alegria de Jacinta por amar Jesus e Maria", frisando que "a adesão e a relação amorosa a Jesus estão no início, no crescimento e na meta da fé e da vida cristã. Sem este centro e este fundamento, não há uma fé cristã viva" e prevalece a "indiferença e a ignorância de Deus".Perto do fim da missa, D. António Marto chamou as crianças ao altar para uma bênção especial: "Sejam alegres e felizes na amizade com Jesus."