Fátima recebe 1000 acólitos em peregrinação

O Papa Francisco pediu ontem aos mil acólitos que se juntaram em peregrinação no Santuário de Fátima para serem santos, uma vez que a santidade "é a primeira coisa que Jesus diz a cada um". E pediu aos acólitos para se portarem "como convém no serviço das coisas santas".Numa mensagem lida pelo bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, o Papa lembrou os exemplos da beata Alexandrina de Balasar e do vidente S. Francisco Marto, o pastorinho que é patrono dos acólitos."Oferece a Jesus as tuas mãos, os teus pensamentos e o teu tempo, e Ele não deixará de te recompensar", disse o Papa Francisco, realçando a importância dos acólitos na Igreja.