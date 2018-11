Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fazemos mais lixo em Portugal e reciclamos menos

Compromissos assumidos no quadro europeu para 2020 estão comprometidos.

João Saramago | 10:07

O lixo produzido registou um novo crescimento, no último ano, na ordem dos 2%, mas houve uma redução em termos de reciclagem de 9%.



Os dados avançados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) indicam um total de 5 milhões de toneladas em 2017, sendo que a fatia de resíduos recicláveis recuperados ficou pelas 512 mil toneladas, ou seja 10% do total.



A APA defende que "se continua a constatar uma estabilização dos quantitativos recolhidos seletivamente e encaminhados para valorização material".



A estagnação verificada "não está em linha com esforços e investimentos que têm sido feitos no sentido de aproximar os equipamentos de deposição seletiva à população".



Sustenta a APA que a estabilização representa "um risco para o cumprimento das metas" para 2020. Falham também as medidas de prevenção da produção de resíduos que não têm "os resultados esperados", revela a APA.



O relatório verifica que há "uma evolução desfavorável do cumprimento" das metas "com um aumento na deposição de resíduos em aterro e uma diminuição na valorização de resíduos". Na evolução de 2016 para 2017 houve um acréscimo dos depósitos diretos nos aterros de 184 mil toneladas.



Em 2017, tendo em conta o rejeitado da valorização verifica-se que 57% do lixo termina em aterros.