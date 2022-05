O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, não aceita a redução do limite de velocidade em 10 km por hora decidida pela oposição, que tem a maioria no executivo.



CM – Qual a posição da câmara em relação à proposta do Livre, já aprovada, que prevê a redução em 10 km/h da velocidade máxima permitida?









Ver comentários