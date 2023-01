Fecho de Loures obriga Nayara a nascer em Lisboa

Nayara foi a primeira bebé a nascer na cidade de Lisboa neste ano, quando passavam dez minutos das duas da manhã.

A mãe, Jéssica Monteiro (27 anos), conta que a bebé nasceu na Maternidade Alfredo da Costa porque o bloco de partos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, esteve fechado no fim de semana da Passagem de Ano.

"Inicialmente o parto estava previsto para 16 de janeiro, mas por ter a tensão muito alta comecei a ter contrações no sábado e recorri ao Beatriz Ângelo. Dissera-me que apesar de viver em Camarate não podia ser atendida porque estavam fechados", recordou Jéssica que acabou por ter a filha de cesariana, após 24 horas de trabalho de parto.

O marido, Fábio Monteiro, acrescenta que meteram-se então no carro em direção à Maternidade Alfredo da Costa onde Jéssica deu entrada. "Os nervos e a ansiedade eram muitos, mas tudo correu bem", recordou o carpinteiro.

A menina nasceu com 3,444 quilos e deverá ter alta com a mãe, técnica de limpeza no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, na próxima terça-feira.

A escolha de Nayara partiu da mãe que recorda que simpatizou com o nome de uma cantora norte-americana, adiantou que nos Registos foi informada que será a segunda pessoa com este nome em Portugal.