O fecho no período noturno das Urgências Pediátricas de Torres Vedras, Loures, São Francisco Xavier (Lisboa) e de Setúbal (esta última de 15 em 15 dias) vai deixar sem assistência 190 mil crianças e jovens residentes nos concelhos afetados.



É mais de um décimo do total da população nacional com menos de 18 anos.









Ver comentários