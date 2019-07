Fecho do ISCEM afeta 120 alunos

O Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), em Lisboa, vai encerrar, por decisão da Agência de Avaliação do Ensino Superior (A3ES), uma vez que não cumpre uma série de requisitos.O fecho vai afetar 120 alunos, 22 professores e sete funcionários. Segundo a A3ES, entre os docentes da instituição privada fundada em 1990 "apenas três são doutorados, nenhum em Marketing, área científica em que se situam os quatro ciclos de estudo oferecidos pelo instituto".Por outro lado, a mesma pessoa acumula funções de representação da Entidade Instituidora, Diretor da Escola e presidente do Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico, o que "compromete a autonomia científica, pedagógica e cultural face à entidade instituidora".Os estudantes, que pagavam 380 euros de mensalidade no caso das licenciaturas, foram esta segunda-feira apanhados de surpresa com um email da diretora, Regina Moreira, a informar do fecho.A decisão de encerramento foi tomada pela A3ES em dezembro e só foi adiada por uma providência cautelar interposta pelo ISCEM, que em 18 de junho foi considerada improcedente.A Direção-Geral de Ensino Superior garante que os alunos serão colocados nos politécnicos de Lisboa e Setúbal, mas entre os estudantes há muitas dúvidas. Há alunos que tinham já planeado Erasmus noutros países e que não sabem o que vai acontecer e quem tenha pagado a inscrição do próximo ano e queira reaver o dinheiro. Ocontactou o ISCEM, que se mostrou indisponível.