Federação Académica de Lisboa considera "pequena vitória" redução das propinas

Redução das propinas no Ensino Superior que passará a ter um teto máximo de 856 euros, uma redução de 212 euros por ano.

20:25

A Federação Académica de Lisboa congratulou-se este sábado com o anúncio da redução do valor máximo da propina, considerando que se trata de uma "pequena vitória" e de reconhecimento da importância do ensino superior.



"Ao longo dos anos foram vários os alertas que deixamos, as posições políticas que vinculamos e as reivindicações tomadas para hoje assistirmos a esta pequena vitória", refere a Federação Académica de Lisboa em comunicado.



O Bloco de Esquerda anunciou este sábado que chegou a acordo com o Governo para que, no Orçamento do Estado para 2019, o teto máximo das propinas fique nos 856 euros, menos 212 euros do que o valor aplicado atualmente.



Para a Federação Académica de Lisboa, firmou-se este sábado "um pequeno passo para um ensino superior mais inclusivo e acessível para todo".



No entanto, considera que "ainda falta um longo caminho a percorrer".



"Para isso são necessários novos estímulos financeiros do sistema, de todos aqueles que acreditam que é possível fazer diferente e que a educação não é um privilégio de classe, mas sim um direito" adianta a Federação Académica de Lisboa, citando as declarações do seu presidente, João Rodrigues.



A deputada do BE, Mariana Mortágua, anunciou este sábado de manhã um conjunto de medidas sobre as quais o partido chegou a acordo com o Governo para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) numa longa reunião com o primeiro-ministro, António Costa, que terminou já na madrugada deste sábado.



A primeira medida anunciada foi a redução das propinas no Ensino Superior, que neste momento tem um teto máximo de 1068 euros e no ano letivo de 2019/2020 passará a ser de 856 euros, uma redução de 212 euros por ano.