Federação de nadadores-salvadores alerta para "elevado risco de afogamento"

A Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS) alertou este domingo para o "elevado risco de afogamento", apontando que morreram já 29 pessoas no meio aquático em Portugal desde o início do ano, "o pior registo dos últimos quatro anos".

Num comunicado intitulado "Páscoa traz perigo elevado de afogamento e autarquias devem atuar", a FEPONS refere que "as temperaturas elevadas trouxeram vários salvamentos e mortes por afogamento por todo o país".

Segundo dados do Observatório do Afogamento da FEPONS, "já morreram 29 pessoas no meio aquático em Portugal desde o início do ano", o que corresponde, de acordo com a mesma fonte, "ao pior registo dos últimos quatro anos".