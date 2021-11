Federação Nacional da Educação desconvoca greves dos dias 5 e 12 de novembro

A Federação Nacional da Educação (FNE) desconvocou as Greves que tinha sido marcadas para os dias 5 e 12 de novembro de 2021.



De acordo com um comunicado da FNE, as negociações e possibilidades de diálogo com o Governo ficam sem efeito com o chumbo do Orçamento do Estado e possível dissolução da Assembleia da República.





A Federação alerta que os problemas que motivaram a organização das Greves se mantêm, assim como, a "luta por medidas urgentes que tornem a carreira atrativa e valorizada, pelo combate ao envelhecimento e promoção do rejuvenescimento de educadores eprofessores". ,A FNE explica que aguarda uma melhor oportunidade política para que seja possível um diálogo oara negociação com o Governo.