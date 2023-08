A Federação Nacional da Educação (FNE) duvida da abertura do Governo para negociar a recuperação do tempo de serviço, mesmo que essa possibilidade passe a constar no diploma sobre progressão na carreira, depois do veto do Presidente. Marcelo falou numa “porta entreaberta” para negociar o tempo de serviço, mas o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, teme que seja apenas “uma frinchinha onde nem uma mosca passa”.“Se esta disponibilidade se resume, apenas e só, a abrir mais um ritual negocial que não se traduzirá em ganhos nenhuns, não queremos contribuir para este ritual, já estamos cansados e os professores estão cansados do arrastar desta situação”, disse, frisando que durante um ano o Governo não deu “um passo adiante para a recuperação de um dia do tempo de serviço”. Barreiros espera assim “repetição de problemas” no próximo ano letivo. A FNE divulgou ainda resultados de um inquérito em que a burocracia é apontada como a maior preocupação da classe docente.