Federação Nacional dos Médicos diz que saída de Marta Temido não surpreende

O presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Noel Carrilho, considerou esta terça-feira que a demissão de Marta Temido "não surpreende", mas destaca que agora chegou a hora de avançar e encontrar soluções para os problemas do setor.

"Diria que não é surpreendente [a demissão]. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a degradar-se de tal modo que já era indisfarçável, que não se conseguisse cumprir os objetivos. Contudo, mais do que personalizar num ministro as diversas atuações, queremos perceber se este gesto se vai refletir numa mudança de política com destreza e celeridade para resolver os problemas", destacou à Lusa Noel Carrilho.

O presidente da FNAM lembrou que qualquer tempo que se perca agora será sempre um prejuízo irrecuperável para os doentes.