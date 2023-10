A Federação Nacional dos Professores reúne-se esta segunda-feira no Ministério da Educação. Em cima da mesa, o projeto sobre formação inicial de professores, que a Fenprof considera que “privilegia a quantidade em detrimento da qualidade”. A recuperação do tempo de serviço, progressão aos 5.º e 7.º escalões, período probatório, deslocação de professores e horários de trabalho também vão estar em cima da mesa. Para dia 3 de outubro está agendada uma concentração junto à residência oficial do primeiro-ministro. Este sábado, foi dia da Corrida Nacional do Professor e da Educação, em Lisboa.