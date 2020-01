Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa realiza-se a 7 de fevereiro

O Centro de Congressos do Arade, no Parchal, acolhe no dia 7 do próximo mês de fevereiro, entre as 10h00 e as 00h00, e no dia seguinte, das 14h00 às 00h00, a Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa. A entrada é gratuita.Esta tem certamente como objetivo dar a conhecer o mercado de trabalho e promover a divulgação de formação profissional, de estágios profissionais e de ofertas de emprego, bem como de programas e medidas de apoio ao investimento.Além disso, são divulgadas ofertas no âmbito do ensino profissional e superior, disponibilizadas por empresas e instituições de ensino público e privado, no Algarve.A feira é organizada pela Câmara de Lagoa e conta com a participação de diversas entidades. Segundo a autarquia, "alunos, professores, cidadãos, empresas, entidades e vários profissionais independentes, terão a oportunidade de trocar experiências, conhecimentos, projetos e contactos".