Feira de São Mateus começou esta quinta-feira em defesa do ambiente

Começou esta quinta-feira a edição 627ª da Feira de São Mateus, em Viseu, um evento que se vai prolongar até ao dia 15 de setembro com um programa recheado de espetáculos musicais, de pontos de encontro com as tradições beirãs, promoção dos produtos endógenos e gastronómicos da região e defesa do ambiente.O certame foi inaugurado pelo presidente da Câmara de Viseu às 21h30, mas horas antes já se encontravam no espaço milhares de pessoas. "Isto demonstra bem que esta feira está no coração das pessoas. É impressionante o número de pessoas que já se encontra aqui", disse aoAlmeida Henriques, reforçando a importância da feira para as pessoas e para o concelho."É o ponto de encontro de várias gerações de viseenses. Espero que seja mais uma vez um sucesso porque o programa é muito rico e o espaço está muito agradável", reforçou o autarca. Jorge Sobrado, gestor do evento, destaca "o recuperar de muitas tradições beirãs, o espírito da feira e a promoção da gastronomia de Viseu".Em 2019, a Feira de São Mateus declara-se também como o "evento mais verde do País". No ano passado eliminou 260 mil copos de plástico descartáveis, este ano pretende banir 100 mil palhinhas de plástico e 100 mil pratos e talheres.Esta sexta-feira atua no palco Carolina Deslandes e amanhã é a vez de Mariza.