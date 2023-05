Feira do Livro prolongada até 13 de junho

A Feira do Livro de Lisboa vai prolongar-se por mais dois dias, até 13 de junho, respondendo ao desafio lançado pelo presidente da câmara na cerimónia de inauguração, o que permitirá reagendar eventos que tinham sido cancelados.

De acordo com a organização, a decisão foi tomada "após auscultação de todos os envolvidos, entre participantes, editores, livreiros e restantes parceiros.

"A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias", anunciou a APEL.

Deste modo, também a programação cultural será estendida, "com vários dos eventos anulados a serem remarcados".

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que decorre no Parque Eduardo VII, começou no dia 25 de maio, regressando assim ao calendário tradicional, pré-pandemia, entre maio e junho, com a "maior oferta de sempre", nas palavras da organização.

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa conta com 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais e os mesmos 340 pavilhões da edição de 2022.

Para esta edição, são esperados "muito mais escritores" e "mais autores internacionais do que no ano passado", afirmou o presidente da APEL, que tem verificado um aumento da "proatividade nos escritores, que dizem 'quero estar' na feira", em vez de simplesmente esperarem pelos convites.

No entanto, logo no primeiro sábado, a organização viu-se obrigada a antecipar o encerramento da Feira do Livro das 23:00 para as 17:00, por razões de segurança, devido às celebrações da vitória do Benfica, o que implicou o reagendamento ou cancelamento de dezenas de eventos e lançamentos previstos para aquele dia.

A Feira do Livro de Lisboa abre às 11h00 ao fim de semana, e às 12h30 nos dias de semana.

O horário de encerramento é às 22h00, durante a semana, e às 23h00 às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado.