Feirantes apelam ao regresso da atividade em Viana do Castelo

"Estamos há mais de dois meses sem receber, com despesas sempre a entrar. É incomportável". O desespero é de Carla Ferreira, feirante da área do têxtil-lar, que pede a reabertura imediata das feiras. Cerca de 100 feirantes juntaram-se, esta sexta-gfe, no campo d’Agonia, em Viana do Castelo, onde se realiza a feira semanal.Sem diretivas do Governo sobre a reabertura da atividade, os feirantes dizem não aguentar mais tempo nestas condições."Não queremos fazer parte do problema, queremos é soluções. Há famílias inteiras a viver das feiras", esclareceu Manuel Peixoto. Juntos num apelo desesperado, dizem ter condições para regressar ao trabalho. "Teremos todos os cuidados, desde o distanciamento social à desinfeção", garantiu a feirante Isabel Lopes.

