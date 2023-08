Feirantes com expositores no Pavilhão Multiúsos dizem não ter condições

Os feirantes que têm expositores no Pavilhão Multiúsos, integrados na Feira de São Mateus, estão descontentes e revoltados com as condições de trabalho e apontam o dedo à Viseu Marca, entidade que organiza o evento, por nada fazer para os promover, apesar de pagarem milhares de euros pelo aluguer dos espaços.













“Passamos várias horas sem que uma única pessoa visite os ‘stands’, sobretudo no período da tarde”, lamenta Joana Lopes, representante da empresa Chimed, de Vila Nova de Gaia. José Tomás, da empresa JT Água Pura, sediada em Cabanas de Viriato, vem há 20 anos à Feira de Viseu e garante que nunca foi tão maltratado.A Viseu Marca não comenta, por “desconhecer o problema”.