Os feirantes retirados dizem que há promessas por cumprir e, por isso, decidiram avançar para a Justiça.



Ainda esta semana, cerca de meia centena de feirantes que operavam no exterior do Mercado Municipal de Braga vão exigir, em tribunal, o regresso da feira ao local de origem. A feira, que se realizava às quintas-feiras e sábados junto à praça, foi suspensa em 2020 devido à pandemia de Covid-19.Os feirantes retirados dizem que há promessas por cumprir e, por isso, decidiram avançar para a Justiça.

"O que está escrito é que os feirantes voltariam para junto do Mercado Municipal e é isso que vamos exigir em tribunal", disse esta segunda-feira, em declarações à Lusa, o advogado Francisco Peixoto.



Esta segunda-feira, o assunto foi discutido na Reunião de Câmara, com Ricardo Rio a assumir que não quer o regresso da feira ao centro. “Era uma péssima solução e punha em causa a segurança no funcionamento do lar”, disse Rio, lembrando que a feira decorria junto a um lar de idosos.